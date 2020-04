Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch - Sachbeschädigung

Hartgeld aus Münzeinwurfbehälter gestohlen

Fulda - Am Freitag (17.04.), in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr, hebelten Unbekannte mehrere Münzeinwurfbehälter in einem Studentenwohnheim in der Kurfürstenstraße in Fulda auf. Die Täter stahlen dabei aus den in der Waschküche aufgestellten Automaten etwa 120 Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 80 Euro.

Geldbörse aus Pkw gestohlen

Fulda - In der Zeit von Mittwoch (15.04.) bis Donnerstag (16.04.) stahlen Unbekannte einen Geldbeutel aus einem Mercedes. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt unverschlossen in dem Hof eines Einfamilienhauses in der Jordanisstraße. Die Täter erbeuteten neben einem niedrigen Bargeldbetrag einen Personalausweis und mehrere Bankkarten. Sachschaden entstand nicht. Am Folgetag (17.04.) wurde das Diebesgut von einem Fußgänger an der Landesstraße 3418 Ecke Biebersteinstraße in Fulda aufgefunden. Die Täter hatte nur das Bargeld mitgenommen.

E-Bike aus Fahrradgeschäft gestohlen

Fulda - In der Zeit von Freitagabend (17.04.) bis Samstagmorgen (18.04.) kletterten Unbekannte über einen Metallzaun auf das Gelände eines Fahrradgeschäftes in der Amand-Ney-Straße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Werkstattgebäude. Von dort stahlen sie ein hochwertiges E-Bike der Marke Bulls. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 4.200 Euro. Über den Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Opferstock aufgebrochen

Flieden - Am Sonntagnachmittag (19.04.) betraten Unbekannte die unverschlossene Kirche St. Goar in Flieden. Die Täter hebelten den Opferstock vom Seitenaltar auf und erbeuteten rund 10 Euro. Es entstand ein Sachschaden von circa 150 EUR.

Hausfassade beschmiert

Fulda - In der Zeit von Samstagabend (18.04.) bis Sonntagmorgen (19.04.) beschmierten Unbekannte die Hausfassade eines Einfamilienhauses in der "Von-Schleiffras-Straße" mit roter Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reisetasche und Kosmetika aus Kellerraum gestohlen

Fulda - In der Zeit von Freitag (17.04.) bis Sonntag (19.04.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Kelleretage eines Wohnblocks in der Kurfürstenstraße. Die Täter brachen in einen der Kellerverschläge ein und durchsuchten die dortigen Schränke. Sie konnten neben einer schwarzen Reisetasche der Marke Longchamps mehrere hochwertige Kosmetikartikel im Gesamtwert von circa 950 Euro erbeuten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Diebstahl von Wildvergrämungsanlagen

Burghaun - In der Zeit von Sonntag (12.04.) bis Freitag (17.04.) stahlen Unbekannte acht Wildvergrämungsanlagen vom Flugplatz Plätzer. Die erbeuteten Geräte der Marke Wildschreck KR 01 waren am Rand der Start- und Landebahn in den Boden eingesteckt und konnten einfach herausgezogen werden. Die Gegenstände haben einen Wert von rund 950 Euro.

