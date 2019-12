FW-E: Kellerbrand - keine verletzten Personen und Tiere

Feuerwehr Essen

Essen-Altenessen, Palmbuschweg, 25.12.2019, 19:58 Uhr

Um 19:58 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Palmbuschweg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss, die sich über den Treppenraum ausbreitete, sichtbar. Eine Person machte sich am Fenster ihrer Wohnung bemerkbar, während alle anderen Anwohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen hatten. Diese Person wurde mittels einer Drehleiter in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst zur Betreuung übergeben. Zwei weitere Personen mussten ebenfalls betreut werden, da sie keine dem Wetter angepasste Bekleidung trugen. Sofort ging ein Trupp unter Überdruckbelüftung zur Entrauchung in den Treppenraum des Gebäudes vor. Anschließend wurde unter Vornahme eines Strahlrohres die Brandbekämpfung im Keller durchgeführt. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Alle Bewohner konnten nach Abschluss des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurück. Ein Hund, der in einer Wohnung anwesend war, musste nicht gerettet werden, da kein Rauch in die Wohnung eingedrungen ist und der Hund ebenfalls unverletzt war. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen. (FR)

