FW-E: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall

Essen-Holsterhausen; Adolf-Schmidt-Str; 24.12.2019; 10:10 Uhr (ots)

Am Vormittag des Heiligen Abend wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall in der Adolf-Schmidt-Str. in Holsterhausen alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde ein Mann zwischen zwei PKW eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt. Aufgrund der lebensbedrohlichen Lage musste eine so genannte Crash-Rettung eingeleitet werden, bei der der Patient möglichst schnell aus seiner Zwangslage befreit wird, um rettungsdienstlich versorgt werden zu können. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der Mann in ein Krankenhaus transportiert. Während der Rettung verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht, eine weitere, unverletzte aber betroffene Person wurde zwischenzeitlich auch vom Rettungsdienst betreut. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt. (SK)

