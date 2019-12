FW-E: PKW gegen Baum - Fahrer verletzt

Feuerwehr Essen

Essen-Kettwig, Meisenburgstraße, 25.12.2019, 00:33 Uhr (ots)

Eine halbe Stunde nach Mitternacht kam es am ersten Weihnachtstag zu einem Verkehrsunfall auf der Meisenburgstraße in Kettwig. Auf regennasser Fahrbahn verlor ein in Richtung Bredeney fahrender PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Audi-Limousine kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Bereich der Fahrertür gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Seite so stark deformiert, dass der Fahrer sein Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen konnte. Um den alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrer so schonend wie möglich zu befreien mussten Teile des PKW mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt werden. Anschließend wurde der Verletzte unter notärztlicher Begleitung in eine geeignete Klinik transportiert. Während der Rettungs- und anschließenden Aufräumarbeiten blieb die Meisenburgstraße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle zur Ermittlung der Unfallursache. (md)

