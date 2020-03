Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw überschlägt sich bei Unfall

Heinsberg-Aphoven (ots)

Am Samstag, 7. März, kam es auf der Landstraße 228 zwischen der Ortslage Selsten und Heinsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Gangelt fuhr von Selsten in Richtung Heinsberg, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern und fuhr in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende Fahrer konnte glücklicherweise durch Ausweichen einen Unfall verhindern. Als der 44-Jährige gegengelenkte, kam sein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im angrenzenden Feld und blieb auf der Seite liegen. Der Mann konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Ein hinzu gerufener Rettungswagen brachte den Fahrer anschließend in ein nahgelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 44-Jährigen wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen ihn.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell