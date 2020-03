Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Lkw fährt gegen Hubfahrzeug - zwei Arbeiter verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.03.20, gegen 08 Uhr, kam es in der Grabenstraße zu einem Unfall, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Eine Hebebühne stand hier in einer Parkbucht am Fahrbahnrand und zwei Arbeiter befanden sich in ca. vier Metern Höhe am Arbeiten. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer, der offenbar von der Sonne geblendet wurde, fuhr gegen die Hebebühne. Hierdurch wurde der Hebearm beschädigt und die zwei Arbeiter stürzten zu Boden. Beide mussten mit Verdacht auf Rückenverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, 07621 9800-0, hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalles sich zu melden.

