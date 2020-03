Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Beschädigter Zigarettenautomat

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag, 17.03.2020, wurde ein Zigarettenautomat bei einer SB-Waschstelle im Langfuhren in Bad Säckingen beschädigt. Ziel war es offenbar, den Automaten aufzubrechen. Das gelang jedoch nicht. Allerdings entstand ein Schaden von rund 1000 Euro am Automaten. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 934-0).

