Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Langenau: Auto überfährt Holzklotz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.03.20, gegen 19.55 Uhr, überfuhr eine Audi-Fahrerin einen größeren Holzklotz, der auf der Landstraße, Höhe Friedhof, in Langenau lag. Hierdurch wurde der Audi am Unterboden und an einem Reifen beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Verlierer des Holzklotzes (40x20x15cm) geben können.

