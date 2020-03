Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann beleidigt Polizeibeamte und widersetzt sich der Festnahme

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 17.03.20, gegen 19.20 Uhr, lief ein alkoholisierter jähriger Mann an zwei Polizeibeamten in der Teichstraße vorbei und beleidigte sie grundlos. Bei der anschließenden Personalienfeststellung versuchte er zu flüchten, er konnte jedoch eingeholt und festgehalten werden Hiergeben setzte sich der Mann erheblich zur Wehr, weshalb er überwältigt werden musste. Der 43-jährige wird wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

