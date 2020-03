Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Polizei nimmt Einbrecher fest - Polizeihubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden gelang es der Polizei, in Ihringen zwei Einbrecher festzunehmen. Die Meldung über den Einbruch in ein Spielkasino in Ihringen ging am Mittwoch, 18.03.2020, um 3.26 Uhr bei der Polizei ein. Als die Streifen des Polizeireviers Breisach am Tatort eintrafen, waren keine Personen mehr vor Ort. Bei der darauffolgenden Fahndung nach den Tätern beteiligten sich auch das Polizeirevier Freiburg-Süd und die Polizeihundestaffel. Unter Einsatz des Diensthundes konnte der erst Täter in Tatortnähe festgenommen werden.

Da es Hinweise auf eine zweite flüchtige Person gab, wurde ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt. Kurz vor sechs Uhr gelang nach Sichtung durch den Hubschrauber auch die Festnahme des zweiten Einbrechers - erneut durch Einsatz des Diensthundes. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen Deutschen und einen 28-jährigen Mann mit pakistanischer Staatsangehörigkeit.

Die Schadensermittlung und die kriminaltechnischen Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

jc

