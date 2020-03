POL-FR: Bad Säckingen - Tödlicher Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Freiburg

Landkreis Waldshut-Tiengen - Bad Säckingen - Am Dienstagnachmittag, 17.03.2020, gegen 16.25 Uhr, kam es auf der L 152, der Rippolinger Straße, zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein Pkw, besetzt mit zwei Personen, befuhr die Rippolinger Straße in nördliche Richtung, bergwärts in Richtung Kavernenkraftwerk, und geriet aufgrund bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve nach links und kollidierte dort mit dem offensichtlich ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw, der mit einer Person besetzt war, frontal.

Im nach Norden fahrenden Pkw wurde der 64-jährige Fahrer lebensgefährlich, die 83-jährige Beifahrerin tödlich verletzt. Die 34-jährige Fahrerin des talwärts fahrenden Pkw wurde schwer verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Unfalldienst der Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ca. 4 Stunden voll gesperrt.

Stand: 17.03.2020, 20.00 Uhr

