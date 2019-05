Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Landkreis Biberach - Polizei stoppt berauschte Fahrer

Vier Männer mussten am Mittwoch in Laupheim, Bad Schussenried und Biberach ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Ulm (ots)

Mehrere Fahrer, die Drogen oder zu viel Alkohol intus hatten, musste die Polizei am Mittwoch beanstanden:

In Laupheim mussten zwei Pkw-Lenker ihre Fahrzeuge stehen lassen: Gegen 21 Uhr war ein Honda zwischen Laupheim und Walpertshofen unterwegs. Die Polizei stoppte den Pkw und kontrollierte den Fahrer. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Das bestätigte auch ein Test. Der 47-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Auch ein 18-Jähriger musste im Krankenhaus Blut abgeben. Die Polizei hatte den Autofahrer gegen 21.15 Uhr in der Biberacher Straße gestoppt und kontrolliert. Der Verdacht der Beamten, dass der Seatfahrer Drogen genommen hatte, hatte ein Test bestätigt. Der junge Mann durfte nicht weiterfahren.

Auch in Bad Schussenried stoppte die Polizei einen berauschten Fahrer: Der Mann war gegen 23.45 Uhr Uhr in der Pfarrer-Leube-Straße mit seinem Fahrrad unterwegs. Bei der Kontrolle des 48-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass er zu viel Promille intus hatte. Deshalb kam er in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Führerscheinstelle erhält nun einen Bericht über die Fahrt mit zu viel Alkohol.

In Biberach kontrollierte die Polizei gegen 22.30 Uhr einen Mercedesfahrer. Er war in der Riedlinger Straße unterwegs. Die Beamten rochen bei dem 57-Jährigen Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass er zu viel davon getrunken hatte. Auch seine Fahrt war vorerst beendet.

Wer unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sind eingeschränkt. Dadurch erhöht sich die Gefahr, einen Unfall zu verursachen extrem. Bei vielen schweren Verkehrsunfällen sind Alkohol und Drogen im Spiel. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

Claudia Kappeler

