Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Müllheim (ots)

Am Freitag, dem 13.03.2020 um 7.50 Uhr kam es in Müllheim, im Einmündungsbereich Frankestraße, Ecke Bugginger Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem jugendlichen Fahrradfahrer. Nachdem die 43-jährige Autofahrerin ausgestiegen war um sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern, gab dieser an, dass er unbeschadet sei und dringend zur Schule müsse. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Der jugendliche Radfahrer wird dringend als Zeuge gesucht. Er soll zwischen 16 und 17 Jahre alt sein und gut englisch sprechen. Der Fahrtrichtung entsprechend, könnte er in die Waldorfschule oder Adolph Blankenhorn Gemeinschaftsschule gefahren sein.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können.

