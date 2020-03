Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Geschäft - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Montag auf Dienstag, 16./17.03.20, wurde in ein Geschäft am Alten Markt eingebrochen. Eine Schiebetüre wurde gewaltsam aufgehebelt und anschließend sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Den Tätern fiel ein vierstelliger Bargeld in die Hände. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen im Zeitraum von 19 bis 08.30 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Alten Marktes oder der unteren Wallbrunnstraße aufgefallen waren.

