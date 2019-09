Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190903.3 Glückstadt: Pedelec entwendet

Glückstadt (ots)

Am Sonntag hat sich ein Dieb in Glückstadt an einem fremden Elektrofahrrad vergriffen. Bis jetzt ist das Zweirad nicht wieder aufgetaucht - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 14.20 Uhr stellte die Geschädigte ihr schwarzes Pedelec des Herstellers Flyer-Bike gesichert in den Fahrradständern am Rathaus, Großer Schwibbogen, ab. Als die Frau rund zwei Stunden später zu dem Ort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Rad verschwunden war. Eine Absuche des Bereichs verlief negativ, der entstandene Schaden beziffert sich auf etwa 1.200 Euro.

Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei in Glückstadt unter der Teefonnummer 04124 / 30110 entgegen.

Merle Neufeld

