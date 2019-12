Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Von Hund gebissen, wer kennt den Hundebesitzer?

Offenburg (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann hat nach einem Hundebiss in der Nacht auf Samstag in der Straße "Schleiergrün" eine Verletzung am rechten Unterarm davongetragen. Überdies wurde durch die Hundeattacke die Kleidung des Verletzten beschädigt. Laut Schilderung des 39-Jährigen hätte ihn gegen 0:45 Uhr ein dunkelbrauner "Kampfhund" mit einem weißen Fleck im Brustbereich unvermittelt angegriffen. Er habe sich durch Überspringen eines Zaunes vor weiteren Attacken retten können. Vom Hundebesitzer fehlt indes jede Spur. Der 39-Jährige musste zur Behandlung seiner Bissverletzungen ein Krankenhaus aufsuchen. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel sind nun auf der Suche nach dem Besitzer des mutmaßlichen Listenhundes. Wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-4200 an die Ermittler.

