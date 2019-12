Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ins Gesicht geschlagen

Rastatt (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung am späten Montagabend in der Kaiserstraße sind noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 31 Jahre alter Mann seinem vier Jahre jüngeren Kontrahenten gegen 23:10 Uhr in dessen Gesicht geschlagen und den getragenen Pullover zerrissen haben. Der 27-Jährige begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Möglicherweise hat die festgestellte Alkoholisierung von über 1,5 Promille zur aggressiven Verfassung des 31-Jährigen beigetragen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von einem Begleiter nach Hause gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

/wo

