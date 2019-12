Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch

Bühl (ots)

Unbekannte sind im Verlauf des Montagmorgens in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingebrochen. Indem sich die Langfinger zwischen 1:00 Uhr und 7:30 Uhr durch ein Küchenfenster Zutritt zu den Räumen des Lokals verschafft haben, konnten sie mehrere Schubladen und Behältnisse durchsuchen, bevor sie in einem Nebenraum zwei Geldspielautomaten aufbrachen und mit daraus entwendetem Bargeld unerkannt das Weite suchten. Von der Beute und den Einbrechern fehlt bislang jede Spur. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bühl erhoffen sich vor allem durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise über die ungebetenen Besucher zu erlangen.

/am

