Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Zeit von Sonntag, 12:30 Uhr, bis Montag, 09:30 Uhr, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer dürfte einen in der Danziger Straße entgegen der Fahrtrichtung geparkten VW Golf Plus gestreift und so einen Schaden am rechten Kotflügel von rund 1.000 Euro verursacht haben. Ohne das Malheur zu melden, suchte der Unfallfahrer das Weite. Hinweise werden an das Polizeirevier in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 erbeten.

/jh

