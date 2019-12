Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, L 85 - Zwischen den Fahrstreifen gependelt

Bühl (ots)

Der alkoholisierte Fahrer eines 3,5-Tonners konnte am Sonntagabend nach Zeugenhinweisen von Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl in der Industriestraße aus dem Verkehr gezogen werden. Der 42-Jährige wurde kurz zuvor, gegen 18 Uhr, von mehreren Verkehrsteilnehmern auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Baden-Baden und Bühl beobachtet, wie er mit seinem Ford Transit zwischen den Fahrstreifen pendelte. Knapp über 0,8 Promille zeigte das Display auf dem Testgerät bei einer Überprüfung des Mannes an. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

