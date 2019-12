Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigung

Baden-Baden (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 19:15 Uhr die Türe der öffentlichen Toilette am Klosterplatz beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. Nach Zeugenangaben könnte es sich bei dem Unbekannten um einen Jugendlichen handeln, der sich im Anschluss mit einer Personengruppe von der Örtlichkeit entfernte. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden an die Telefonnummer 07221 680-0 erbeten.

