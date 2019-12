Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Gartenlaube beschädigt

Kehl (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 12 Uhr in einer Gartenlaube in der Kleingartenanlage in Sundheim eine Scheibe eingeschlagen. Im Außenbereich wurde eine Schubkarre entwendet. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/jh

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell