Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Verrußte Küche anstatt Mahlzeit

Weisenbach (ots)

Anstatt einer leckeren Mahlzeit hat eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Steinedeckstraße am Sonntagvormittag eine verrußte Küche serviert bekommen. Die Frau hatte offensichtlich ihre Pfanne auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen, sodass sich kurz nach 10:30 Uhr das darin befindliche Fett entzündete und die Dienstabzugshaube in Brand setzte. Einsatzkräfte der Feuerwehr Weisenbach konnten die Abzugshaube ablöschen. Ein Gebäudeschaden ist nach derzeitigen Feststellungen nicht entstanden. Die Frau blieb unverletzt.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell