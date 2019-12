Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Falsche Rufnummer hinterlassen, Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bühl (ots)

Nach einem Parkunfall am Donnerstagabend (5. Dezember) im unteren Bereich des Johannes-Parkdecks in der Johannesstraße, haben die Beamten des Polizeireviers Bühl Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Wie der Eigentümer eines grauen Audi am Sonntag zur Anzeige brachte, war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 17 Uhr und 21:15 Uhr gegen die hintere, linke Seite seines A6 gestoßen und hat so einen Schaden von rund 1.500 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher hatte an der Windschutzscheibe des Audi wohl einen Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen. Die aufgeschriebene Rufnummer ist allerdings nicht vergeben. Nun sind die Ermittler auf der Suche nach möglichen Zeugen des Unfalls. Falls sich in der hinterlassenen Telefonnummer ein Zahlendreher eingeschlichen haben sollte, wird der mutmaßliche Verursacher des Parkschadens, wie auch die Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer: 07223 99097-0 mit den Beamten des Polizeireviers Bühl in Verbindung zu setzen.

