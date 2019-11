POL-MK: Polizei und Feuerwehr suchen Unfallflüchtigen

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am 20.11.2019, gegen 09:20 Uhr, kam es auf der Nordhauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Feuerwehrfahrzeug, welches in der Vermisstensuche nach einem Senior aus Fröndenberg eingesetzt war, musste einem entgegenkommenden weißen Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam das Feuerwehrfahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Zwei Feuerwehrleute wurden dabei verletzt. Es entstand hoher Sachschaden am Feuerwehrfahrzeug. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn (Tel.: 02371 9199-0 oder 9199-7104)in Verbindung setzten.

