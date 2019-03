Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Einbrecher festgenommen

Weinstadt (ots)

Eine aufmerksame Anwohnerin verhinderte am Donnerstagabend einen Einbruch. Gegen 20:40 Uhr bemerkte sie zwei Personen die durch ihren Garten schlichen. Als sie Einbruchsgeräusche an ihrem Wohnhaus in der Burgunderstraße wahrgenommen hatte, alarmierte sie umgehend die Polizei. Polizeikräfte aus Waiblingen, Fellbach und Schorndorf umstellten daraufhin das Wohnhaus und bestreiften die nähere Umgebung. Im Bereich der Burgunderstraße/ Burghaldenstraße konnten zwei Tatverdächtige schließlich festgestellt werden. Nach kurzer Flucht durch die angrenzenden Gärten in Richtung des Merzlweges konnten die beiden Einbrecher von der Polizei festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Wohnhauses konnte im Anschluss festgestellt werden, dass ein Fenster im Untergeschoß aufgebrochen war. Dem Anschein nach waren die Einbrecher aber noch nicht ins Haus eingedrungen. Bei den beiden Tätern handelt es sich um einen 31-jährigen und einen 30-jährigen Kosovaren. Beide Tatverdächtige wurden am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine JVA eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell