Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz - Sachbeschädigung - Landwirt geht Polizisten an - Unfälle

Aalen (ots)

Rosengarten: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag um 16:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW Bus-Lenker die Bibersfelder Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 19. Beim Fahrstreifenwechsel auf die Dr.-Max-Bühler-Straße kollidierte der Bus mit einem bereits dort fahrenden PKW Hyundai einer 26-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro.

Sulzbach: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Brunnengasse beschädigte am Montag um 14:45 Uhr eine 44-jährige Volvo-Fahrerin einen daneben geparkten PKW Mazda. An beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an Fenster

In der Straße Köberle wurde zwischen Montag und Freitag an einem Gebäude ein Fenster im Erdgeschoß beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter senkte das Fenster mittels einer offenen Flamme an, so dass an dem Fenster ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr an der Neuen Reifensteige kam es am Montag um 13:30 Uhr zu einem Unfall. Eine 24-jährige Dacia-Lenkerin fuhr auf den Kreisverkehr ein und kollidierte dort mit einem PKW, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rangieren

Ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro entstand bei einem Unfall auf einem Parkplatz im Steinbeisweg. Beim Rangieren streifte ein 38-jähriger Lenker eines Sattelzuges die Überdachung einer Firma.

Schwäbisch Hall: Anhänger streift PKW

Am Montag um 10:35 Uhr durchfuhr ein 58-jähriger Lenker eines VW Amarok mit Anhänger den Parkplatz am Holzmarkt und bog von dort in die Klosterstraße in Richtung Marktplatz ein. Hierbei streifte der Anhänger einen dort geparkten Mercedes. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz

Auf dem Autobahnparkplatz Reußenberg, in Fahrtrichtung Nürnberg, wurde zwischen Montagabend, 22 Uhr und Dienstagfrüh, 05:30 Uhr, aus dem Tank eines Sattelzuges insgesamt etwa 400 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 520 Euro. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

Braunsbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag um 18:15 Uhr wollte ein 56-jähriger Lenker eines Sattelzuges auf der A6, zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshausen, vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen PKW Mini einer 32-Jährigen, welche bereits auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wallhausen: Landwirt geht Polizisten an

Am Montag wollte das Landratsamt Schwäbisch Hall zusammen mit einer Streife der Polizei Rot am See einen Bauernhof überprüfen. Der 55-jährige Landwirt war mit der Maßnahme offenbar nicht einverstanden, ging zunächst die Mitarbeiter des Landratsamtes an und dann die Polizisten. Diese mussten unter erheblichem Widerstand den Mann zu Boden bringen und fixieren. Der Mann wurde auf das Polizeirevier Crailsheim verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 65 Jahre alter Opel-Lenker wollte am Montag gegen 16:00 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Ein dahinter fahrender 60 Jahre alter Citroen-Lenker übersah dies und fuhr auf den Opel auf. Dabei wurde der Opel-Lenker leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell