POL-FR: Sexau: Betrugsversuch "Falscher Polizeibeamte"

Zwei dringend Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Ein 33-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau sind dringend tatverdächtig, an bandenmäßigen Betrugsdelikten der Masche "Falscher Polizeibeamter" beteiligt gewesen zu sein. Sie waren aufgeflogen, nachdem am Donnerstagvormittag, 12.03.2020 die Mitarbeiterin einer Bankfiliale in Sexau Verdacht geschöpft hatte. Eine ältere Dame wollte einen ungewöhnlich hohen Bargeldbetrag abheben. Dabei wurde offenbar, dass es sich vermutlich um einen Betrugsversuch handelte. In der Folge stellte die Kriminalpolizei eine Falle. Der 33-Jährige Kosovare und die 25-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit konnten auf frischer Tat festgenommen werden. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg am Freitag, 13.03.2020, dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt. Beide befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

