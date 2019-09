Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Altefeldstraße/ Betrunkener Radfahrer stößt gegen geparkten Wagen

Coesfeld (ots)

In stark angetrunkenem Zustand hat ein 70-jähriger Radfahrer aus Ascheberg am Donnerstag (5. September) einen Unfall auf der Altefeldstraße in Ascheberg verursacht. Der Rentner war gegen 16.30 Uhr beim Abbiegen aus dem Gleichgewicht geraten und gegen den Außenspiegel eines geparkten Wagens gestoßen. Dabei verletzte sich der 70-Jährige an der Hand. Der Spiegel ging zu Bruch. Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

