Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Havixbecker Straße/ Ohne Führerschein unterwegs

Coesfeld (ots)

Polizisten haben am frühen Freitagmorgen (6. September, 2.20 Uhr) in Senden-Bösensell den Fahrer eines KIA gestoppt, der auf der Havixbecker Straße zu schnell unterwegs war. Die Kontrolle führte zu mehreren Anzeigen. Der Fahrer, ein 17-jähriger Münsteraner, hat keinen Führerschein. Außerdem bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe, die eine Ärztin dem jungen Mann auf der Wache Lüdinghausen entnahm, wird darüber Aufschluss geben. Der Beifahrer, ein 15-Jähriger Münsteraner, hatte eine Kreditkarte dabei, die ihm nicht gehört. Er gab an, diese vor Monaten in Münster gefunden zu haben. Das hat eine Anzeige wegen Unterschlagung und weitere Ermittlungen zur Folge. Auch gegen den Halter des Wagens, ein Havixbecker (66), wurde ein Verfahren eingeleitet.

