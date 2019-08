Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher- Sieben Autos aufgebrochen

Ubstadt-Weiher (ots)

Insgesamt sieben Fahrzeuge haben bislang Unbekannte auf noch nicht geklärte Art und Weise in der Nacht zum Freitag in der Hubert-Meisel-Straße in der Peter-Weibel-Straße und in der Friedenstraße geöffnet. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. In einem Fahrzeug wurden die Täter fündig und erbeuteten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253 80260, zu melden.

