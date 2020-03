Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Vier Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt - niemand verletzt

Freiburg (ots)

Vier Fahrzeuge sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 17.03.2020, in Stühlingen-Mauchen demoliert worden. Verletzt wurde niemand. Gegen 10:30 Uhr hatte ein 43 Jahre alter Kleinbusfahrer in der St.-Gallus-Straße einen Traktor überholt, der in diesem Moment nach links in eine Straße abbog. Es kam zum Streifvorgang. Der Renault-Kleinbus wurde nach links abgewiesen und prallte noch gegen zwei auf einem Privatgrundstück abgestellte Pkws, einen Mini und einen VW Polo. Der entstandene Blechschaden liegt bei insgesamt rund 33000 Euro.

