Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Cannabis-Plantage in Sankt Augustin gefunden - Mehrere Festnahmen

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Vormittag des 10.01.2020 suchte die Kriminalpolizei mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss ein Wohnhaus in Sankt August, Im Spichelsfeld, auf. Nach polizeilichen Ermittlungen sollte dort eine Hanfplantage betrieben werden. In dem Reihenhaus fanden die Beamtinnen und Beamten eine Cannabisplantage im Kellergeschoss vor. Mehrere Personen waren dort mit der Ernte der Pflanzen beschäftigt. Die insgesamt acht männlichen Personen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen. Die professionell errichtete Plantage hat eine Größenordnung von mehreren hundert Pflanzen. Sie wurde mit Hilfe des THW abgebaut und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.(Ri)

