Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Passanten nehmen mutmaßliche Ladendiebin fest

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (11.05.2020) eine 29 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, Kleidungsstücke gestohlen und sich im Anschluss gegen das Festhalten durch Passanten gewehrt zu haben. Die 29-Jährige betrat insgesamt drei Mal das Bekleidungsgeschäft am Marienplatz und versuchte Kleidungsstücke zu stehlen. Die ersten beiden Male sprach sie der anwesende Ladenbesitzer an und verwies sie seines Geschäfts, woraufhin sie die Kleidung wieder zurückgab. Als sie gegen 18.15 Uhr erneut wiederkam, drohte er mit der Hinzuziehung der Polizei. Daraufhin riss sie die Kleidung von den Ständern, warf sie zu Boden und schlug nach dem Mann, als er sie abhalten wollte. Bei ihrer Flucht stahl sie im Außenbereich mehrere Kleidungsstücke im Wert von etwa 100 Euro. Ein 39-jähriger Passant sowie ein 24-jähriger, nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter bemerkten den Vorfall. Sie folgten ihr und nahmen sie vorläufig fest. Die Tatverdächtige wehrte sich rabiat gegen das Festhalten und biss den 39-Jährigen in sein Handgelenk. Die einschlägig vorbestrafte 29-jährige Deutsche wird im Laufe des Dienstags (12.05.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

