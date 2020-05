Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Schlägen auf Passanten Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend (09.05.2020) mehrere Passanten im Bereich des Bahnhofs geschlagen und sind anschließend geflüchtet. Zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren hielten sich gegen 20.05 Uhr im Bereich des Bahnhofsvorplatzes auf, als bislang noch unbekannte Täter in aggressiver Art und Weise auf die Männer zukamen, sie offenbar beleidigten und mit den Fäusten auf sie einschlugen. Erst als ein bislang noch unbekannter Zeuge zur Hilfe eilte, ließen die Täter von den Männern ab und flüchteten. Der 23-Jährige erlitt durch die Schläge Verletzungen. Weitere Täter versuchten offenbar auch einen 29 Jahre alten Passanten zu schlagen, der jedoch in Richtung Wilhelmsplatz davon lief. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

