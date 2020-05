Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (11.05.2020) ist ein 36 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 71-jähriger VW-Fahrer war gegen 13.00 Uhr in der Benzstraße in Richtung Untertürkheim unterwegs, als er nach rechts in die Mercedesstraße bog und mit einem Radfahrer zusammenstieß, der in Richtung Bad Cannstatt unterwegs war. Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen entstand am Fahrrad und VW ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro.

