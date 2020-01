Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Feuer_1: Brennt Kleintransporter

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Um 3:21 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort "Feuer_1: Brennt Kleintransporter" zur Ovelgönne alarmiert. Vermutlich durch Brandstiftung war hier der Reifen eines Transporter in Brand geraten. Der ersteintreffende Rettungsdienst konnte das Feuer mit einem Pulverlöscher bereits löschen, so dass die Feuerwehr das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera kontrollieren und sich auf Nachlöscharbeiten beschränken konnte. Für die Dauer der Löscharbeit war die Ovelgönne ca. 30 Minuten in beiden Richtungen gesperrt.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die nun die Brandursache ermittelt.

Um 3:50 Uhr könnten die 16 Kräfte mit den vier Fahrzeugen wieder eindrücken.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Löschzugführer LZ Stadtmitte

Dr. Bodo Bernsdorf (Brandoberinspektor)

Pressesprecher

Telefon: 0170 8552625

E-Mail: bodo.bernsdorf@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell