Polizei Bonn

POL-BN: Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum 01.-05.07.2019 im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Zu schnelles Fahren gefährdet ALLE überall - Aus diesem Grund führt die Bonner Polizei im Zeitraum vom 01.07. - 05.07.2019 folgende Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 01.07.2019: in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Bonn auf der Franz-Josef-Strauß-Allee, in Rheinbach auf der L 492 und in Beuel auf der Maarstraße;

Dienstag, 02.07.2019: in Rösberg auf der Metternicher Straße, in Impekoven auf der B 56, in Bornheim auf der L 281 und in Berkum auf der L 123;

Mittwoch, 03.07.2019: in Pützchen auf der Pützchens Chaussee, in Bad Godesberg auf der Waldstraße, in Ließem auf der K 14 und in Ittenbach auf der L 331;

Donnerstag, 04.07.2019: in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Oberkassel auf der Langemarckstraße, in Opberpleis auf der L 268 (Zweikreuzenweg) und in Bonn auf der Adenauerallee;

Freitag, 05.07.2019: in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße, in Oberpleis auf der Dollendorfer Straße, in Brenig auf der Straße Hohlenberg und in Friesdorf auf der Bernkasteler Straße.

Darüber hinaus können kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet durchgeführt werden.

