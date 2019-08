Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hochwertiges Pedelec gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch der vergangenen Woche an der Straße Am Wall-Ost ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Das E-Bike war zwischen 9.15 und 11 Uhr an einem dortigen überdachten Fahrradabstellplatz abgestellt. Trotz doppelter Sicherung ist es den Täter gelungen, das Fahrrad zu stehlen. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

