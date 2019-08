Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei stellt Fahrräder nach Diebstahl sicher

Lingen (ots)

Gestern Abend hat eine aufmerksame Passantin gegen 22:00 Uhr einen Fahrraddiebstahl am Lingener Bahnhof beobachtet. Sie verständigte umgehend die Polizei, so dass die zwei jugendlichen Täter kurze Zeit später in Tatortnähe kontrolliert werden konnten. Die zuvor gestohlenen Räder wurden sichergestellt. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein und sucht nun nach den Eigentümern der beiden Fahrräder. Es handelt sich um ein rotes Herrenrad des Herstellers Haneatic sowie um ein rot/silbernes Moutainbike der Marke Crosswind. Hinweise nimmt Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

