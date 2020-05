Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Taschendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagmorgen (08.05.2020) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in mehreren Fällen die Taschen von älteren Menschen gestohlen zu haben. Intensive Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, der erst vor kurzem aus der Haft entlassen worden war. Bei der angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten Tatkleidung und weitere Beweismittel, die noch ausgewertet werden müssen. Der bereits bestehende Haftbefehl gegen den einschlägig vorbestraften 44-jährigen Deutschen wurde am Freitagnachmittag durch einen Richter bestätigt und in Vollzug gesetzt.

