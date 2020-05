Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rasanter Autofahrer unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein Autofahrer ist am Sonntag (10.05.2020) durch seinen rasanten Fahrstil aufgefallen. Der Autofahrer war gegen 17.00 Uhr auf der Gerlinger Straße in Richtung Weilimdorf unterwegs. Auf Höhe der Straße Beim Fasanengarten soll er mehrere Fahrzeuge überholt und kurz danach zwei rote Ampeln überfahren haben. Bei der zweiten Ampel wartete eine Fußgängerin auf der Mittelinsel und wollte die Fußgängerfurt überqueren. Sie erkannte die Situation rechtzeitig und blieb stehen. Im Anschluss fuhr der Autofahrer an der Flachter Kreuzung in Richtung Weilimdorf weiter. Am Steuer des schwarzen VW-Golf saß ein männlicher Autofahrer. Zeugen, insbesondere die unbekannte Fußgängerin oder weitere Geschädigte, die Angaben zum Fahrer und dessen Fahrweise machen können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

