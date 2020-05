Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (08.05.2020) einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den 36-Jährigen gegen 21.10 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße. In einer Zigarettenschachtel des Tatverdächtigen entdeckten sie über vier Gamm an mutmaßlichem Amphetamin. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten rund 60 Gramm an weiterem Amphetamin, neun Gramm Marihuana, mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Utensilien, die auf einen Drogenhandel schließen lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Tatverdächtigen vorerst auf freien Fuß.

