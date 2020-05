Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 29-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagnachmittag (10.05.2020) im Waldgebiet an der ehemaligen Burg Dischingen gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 29-Jährige versuchte gegen 17.15 Uhr nach einem Sprung in steilem Gelände zu landen und stürzte. Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte. Nach der Bergung durch die Höhenrettung der Feuerwehr kam der Mann mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell