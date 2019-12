Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall - Seniorin stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstagmorgen (24.12., 09.16 Uhr) befuhr eine 83-jährige Pedelec-Fahrerin die Kreuzung Stromberger Straße / Westring.

Sie befuhr den Westring in Richtung Lümmernweg, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf den Boden stürzte und sich dabei schwer verletzte. Zeugen gaben an, dass die Pedelec-Fahrerin bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren ist.

Mit einem Rettungswagen wurde die schwer verletzte Rheda-Wiedenbrückerin in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 100 Euro.

