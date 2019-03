Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Postfiliale

Raesfeld (ots)

In eine Postfiliale sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Raesfeld-Erle eingebrochen. Die Täter hatten zunächst vergeblich versucht, zwei Fenster des Gebäudes an der Silvesterstraße aufzuhebeln. Schließlich brachen sie die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere. Die Einbrecher durchsuchten die Räume, brachen dabei eine weitere Tür auf und öffneten auch einige Pakete. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

