Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Roller übersehen

Hattingen (ots)

Am 26.12., gegen 17:30 Uhr, wollte ein 51-jähriger Solinger in seinem Pkw Mercedes vom Ruhrdeich nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er eine ihm entgegenkommende 16-jährige Hattingerin auf ihrem Roller. Um einen Unfall zu vermeiden, lenkte die Rollerfahrerin nach links, kippte dabei jedoch seitlich gegen den abbiegenden Pkw. Durch den Sturz auf die Fahrbahn wurde sie leicht verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

