Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbrecher überrascht

Hattingen (ots)

Am 26.12., gegen 18:15 Uhr, drang eine unbekannte männliche Person in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Sprockhöveler Straße ein, indem sie eine Fensterscheibe beschädigte und durch das entstandene Loch den Fensterhebel öffnete. Ein Bewohner des Hauses, der sich zur Tatzeit im Obergeschoss aufhielt, hörte das Geräusch und traf beim Betreten des Erdgeschosses auf den Einbrecher, der sofort flüchtete. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Der männliche Täter war etwa 170cm groß und dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02324-9166-6000 entgegen.

