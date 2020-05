Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elektroroller beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag auf Samstag (08./09.05.2020) mehrere Elektroroller mutwillig beschädigt. Im Bereich der Rümelinstraße, Knollstraße, Mittnachtstraße und Gaucherstraße wurde an fünf Rollern versucht, jeweils gewaltsam das Topcase zu öffnen. In der Sarweystraße wurde ein Roller abgestellt, der zuvor unbefugt in Gebrauch genommen worden war und Beschädigungen aufweist. Ebenso wurde im Bereich der Löwentorstraße/Mannheimer Straße ein beschädigter Roller vorgefunden. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 13.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

