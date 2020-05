Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw reißt Abspannseil herunter

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 27 Jahre alte Lkw-Fahrerin hat am Freitagmittag (08.05.2020) in der König-Karl-Straße ein Abspannseil, welches über die Fahrbahn führte, heruntergerissen. Das herunterhängende Seil beschädigte eine einfahrende Stadtbahn. Die Fahrerin war mit ihrem Sattelauflieger gegen 13.20 Uhr in der König-Karl-Straße in Richtung Wilhelmsplatz unterwegs. Auf dem Auflieger befand sich ein Silo, welches offenbar auf Höhe der Eisenbahnstraße das Abspannseil herunterriss. Das Seil führte ursprünglich von einem Pfosten über die Fahrbahn an die Oberleitung der SSB. Das herunterhängende Seil beschädigte eine in die Haltestelle Wilhelmsplatz einfahrende Stadtbahn der Linie U2 und den Lkw. Während Techniker das Seil sicherten, musste der Verkehr um die Unfallstelle abgeleitet werden. Auch der Stadtbahnverkehr war an dieser Stelle unterbrochen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

